Ha litigato col vicino e lo ha colpito in testa con una roncola. L’autrice dell’aggressione, una 84enne di Sinnai vedova e incensurata, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri di San Vito per lesioni personali e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

I militari intervenuti a Costa Rei hanno accertato che l’anziana, dopo il diverbio nato per futili motivi con il dirimpettaio di 70 anni, aveva usato una roncola – verosimilmente non di taglio ma dalla parte meno pericolosa – causando all’uomo una lesione guaribile in cinque giorni, come refertato dal pronto soccorso dell’ospedale San Marcellino di Muravera.

La roncola è stata sequestrata. Al momento la vittima dell’aggressione non ha presentato querela.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata