Tanti rifiuti in mezzo al terreno devastato dalle fiamme durante l’incendio dello scorso 6 agosto, a Piscina Rei. Così un gruppo di residenti del villaggio Rei Sole questa mattina ha preso l’iniziativa e ha ripulito l’area.

«Il fuoco – ha spiegato Luciano Zerbi, presidente del comitato cittadini di Costa Rei - ha lasciato sul terreno il materiale non infiammabile, come bottiglie di vetro, materiale ferroso ed altro, che è stato raccolto, per essere poi smaltito. Quest'opera meritoria rende onore ai tanti cittadini che, a differenza di altri, hanno a cuore la natura ed il nostro territorio. Un grazie di cuore ai volontari».

