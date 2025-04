Duecentosettantamila euro per riasfaltare via Ichnusa, la strada principale di Costa Rei. Il progetto approvato dalla Giunta comunale di Muravera prevede il nuovo asfalto in due tratti di via Ichnusa e della via Colombo e la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato (altri due sono in programma più avanti, non appena saranno reperite ulteriori risorse). Si partirà dall’ingresso sud di Costa Rei (in corrispondenza di via delle Ginestre) per poi proseguire sino alla zona di Monte Nai.

La somma a disposizione è pari a 273mila euro (introiti imposta di soggiorno), il tratto da asfaltare è di oltre due chilometri e la durata stimata dei lavori dal momento in cui partiranno è di 35 giorni. “L’obiettivo – spiega Federico Lai, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Muravera – è far sì che i lavori siano terminati già per questa stagione estiva. Non possiamo dare garanzia assolute ma tutti gli sforzi vanno in questa direzione”. Inoltre “ci auguriamo di realizzare tutti e tre gli attraversamenti pedonali rialzati con l’eventuale ribasso d’asta”.

