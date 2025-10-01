Successo prima del corso poi della mostra di tessitura a Settimo San Pietro. Si è iniziato dalla costruzione e dall’utilizzo del telaio per arrivare alla realizzazione di oggetti e capi di abbigliamento.

Significativo il titolo del progetto: «Trame condivise, un percorso tra fili, mani e creatività». Tutto è iniziato nei mesi scorsi con le lezioni al Centro di aggregazione sociale con l'apertura del laboratorio d tessitura aperto a tutti. Sono stati realizzati a mano borse, porta occhiali, gilet e giacche.

«Una iniziativa-siega l'assessora ai Servizio Sociali Nicoletta Pitzalis-organizzata nell’ambito delle attività sociali e che ha avuto una notevole partecipazione. Una splendida iniziativa culminata con la mostra con la possibilità per tutti di vedere quanto è stato fatto in questi mesi».

