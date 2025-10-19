Fuga e scontro fra tifosi evitato, questo pomeriggio, prima di Cagliari-Bologna.

Inseguiti da un gruppo di supporter cagliaritani nella zona di viale Diaz, quattro giovani tifosi emiliani hanno trovato rifugio dietro i cancelli di un cantiere di Su Siccu, dove hanno chiesto aiuto e raccontato la loro “disavventura”.

La vicenda si è chiusa con l’arrivo di una pattuglia di carabinieri - chiamati da qualcuno che ha assistito alla scena - che non hanno trovato traccia di supporter sardi. I bolognesi hanno così raggiunto la Unipol Domus a bordo di un taxi.

(Unioneonline)

