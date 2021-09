Nonostante l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle ex, continuava a perseguitarla.

Ancora nei guai un 48enne di Sinnai già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Maracalagonis hanno accertato che l’uomo non aveva mai lasciato la casa in cui conviveva con la compagna come gli era stato ordinato dalle autorità. Non solo, in diverse occasioni aveva anche cercato di avvicinarla, proseguendo di fatto in quella persecuzione che aveva dato origine al primo provvedimento.

Di qui è scattata una nuova denuncia, e si avvicina per l’uomo l’eventualità di una misura cautelare più restrittiva.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata