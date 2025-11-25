Consiglio comunale a San Vito: si parlerà delle società partecipate e del Piano triennale delle opere pubblicheAppuntamento oggi alle 17.30
Stasera alle 17,30 si riunisce il Consiglio comunale di San Vito.
Si parlerà tra l'altro della revisione ordinaria delle società partecipate, anno 2025, della determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anno 2026, della verifica delle aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie e alla determinazione del prezzo di cessione.
Si parlerà anche di variazione di bilancio e dell'aggiornamento del Programma Triennale per le opere pubbliche.