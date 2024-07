Prima un giubbotto sottratto durante l’inverno, poi il telefono portatogli via e restituito solo dopo il pagamento del debito e l’impegno che, con regolarità, avrebbe racimolato ogni settimana un po’ di soldi per comprare qualche spinello di marijuana dal gruppetto di coetanei. Si è chiuso con una denuncia formulata nei giorni scorsi dal padre l’incubo di un sedicenne che sarebbe stato “taglieggiato” da un gruppetto di compagni di scuola (tutti minorenni) a cui si era rivolto per l’acquisto di qualche spinello. Prima la cessione della droga a credito, poi la sottrazione del telefonino e del giubbotto per costringerlo a pagare il debito.

L’incubo dell’adolescente, minacciato di essere picchiato se non avesse acquistato una ventina di euro di spinelli ogni settimana, si è concluso quando il ragazzo ha confessato tutto alla famiglia che si è rivolta ad un avvocato, visto che l’adolescente continuava a essere preso di mira dai coetanei anche finita la scuola. Depositata la denuncia dal legale, sono stati identificati i ragazzi e, scoperta l’età, il tutto sarà trasmesso a breve alla competente Procura minorile. Per proteggere l’identità dei protagonisti, il giornale evita di indicare la scuola e il quartiere dov’è accaduta la vicenda. (fr.pi.)

© Riproduzione riservata