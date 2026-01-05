Due milioni e duecentomila euro per trasformare l’area di fronte alla spiaggia di Cala Marina (Comune di Castiadas, località San Pietro) in un salotto sul mare. “I soldi sono già in cassa – ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - e i lavori dovrebbero iniziare ai primi di febbraio. Realizzeremo un salottino pubblico direttamente sul mare in una delle spiagge più rinomate della Sardegna. Un intervento che andrà di pari passo con la realizzazione dei nuovi parcheggi sul litorale”.

Nel progetto è previsto anche il rifacimento della strada che collega la Provinciale al mare (circa seicento metri) con in più “un ampio percorso pedonale attrezzato con panchine, piante, illuminazione pubblica da un lato – viene riportato nella relazione tecnica - mentre su quello opposto è prevista una pista ciclabile adeguatamente dimensionata per la fruizione con due sensi di marcia e separata dalla viabilità carrabile e pedonale”.

La pavimentazione, sulla scia di Cala Pira, sarà in calcestruzzo colorato con delimitazioni laterali in granito. Allo studio anche una soluzione per recuperare il vecchio caseggiato che si trova di fronte alla spiaggia. Caseggiato fatiscente che andrebbe, appunto, ristrutturato. Potrebbe diventare un centro per i servizi alla balneazione.

© Riproduzione riservata