Tre denunce per una serie di furti commessi a Castiadas, che avevano riguardato diverse auto parcheggiate nel litorale. È l'esito di un controllo da parte dei carabinieri di San Vito, che hanno individuato quanto era stato rubato all'interno di un camper Fiat Ducato fermato e controllato a Sant'Elmo.

A bordo del mezzo c'erano una cittadina montenegrina di 53 anni, un cittadino bosniaco di 43 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, e il loro figlio minorenne del 2009, tutti senza fissa dimora. Insospettiti dall’atteggiamento degli occupanti e dai loro precedenti di polizia, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del veicolo: all'interno è stata trovata una valigia contenente capi di abbigliamento di taglie e modelli non compatibili con i tre occupanti, 5.700 euro in banconote di vario taglio occultate in diversi vani del camper, tre orologi, una catenina in oro e altri oggetti di varia natura.

I carabinieri hanno da subito ritenuto che il materiale fosse il provento dei furti commessi nei giorni precedenti su veicoli parcheggiati nel litorale. Tutti gli oggetti trovati dentro il camper sono stati sequestrati. Poi, attraverso successivi accertamenti, l'ulteriore scoperta: due turisti tedeschi hanno riconosciuti alcuni effetti personali. Il furto risaliva al 29 maggio, quando da un'auto in sosta a Punta Molentis erano state rubate due valigie. Alla coppia restituiti un anello in platino e denaro contante per 1.245 euro, corrispondente esattamente all'importo sottratto e, per altro, negli stessi tagli di denaro denunciati.

Il conducente del camper, di 43 anni, non aveva la patente: motivo per cui si è deciso per il sequestro del veicolo. Per i tre indagati è scattata la denuncia in stato di libertà, con l'ipotesi del reato di ricettazione. E sono in corso ulteriori verifiche per accertare l'eventuale coinvolgimento del gruppo in altri furti avvenuti nella zona.

(Unioneonline)

