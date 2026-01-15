Castiadas, i murales di "Spiccare il Volo" colorano la piazza di Olia SpeciosaLa realizzazione grazie al lavoro dei ragazzi della cooperativa sociale Villaggio Carovana
La Piazza mercato di Olia Speciosa, nel cuore di Castiadas, da alcuni giorni è più viva e colorata grazie ai disegni dei ragazzi della cooperativa sociale Villaggio Carovana. Ragazzi speciali che, assieme gli studenti delle scuole medie, ai genitori e a numerosi cittadini ha realizzato dei murales sui muretti.
Le opere sono state inaugurate martedì dagli stessi ragazzi assieme al maestro di pittura Giorgio Polo (coordinatore del progetto) e al sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni.
«Questi ragazzi – ha sottolineato il primo cittadino - rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio. La cooperativa Villaggio Carovana, a sua volta, è capace di sostenerli, valorizzarne le capacità e farli sentire protagonisti in ogni occasione. Una splendia realtà». Presenti, assieme al sindaco, la vice sindaca Chantal Magro e l’assessora al Turismo Simona Demurtas. Dopo il taglio del nastro la serata è proseguita con una piccola festa e un rinfresco.
Il progetto, denominato “Spiccare il volo”, è partito nel 2023: ogni anno grazie ai ragazzi speciali (e a tanti volontari) un muro di Castiadas viene trasformato in un racconto condiviso fatto di relazioni, sogni e appartenenza. “Nei prossimi giorni – ha concluso il sindaco Eugenio Murgioni - verrà presentato un nuovo progetto che continuerà questo percorso di crescita e partecipazione”.