La Piazza mercato di Olia Speciosa, nel cuore di Castiadas, da alcuni giorni è più viva e colorata grazie ai disegni dei ragazzi della cooperativa sociale Villaggio Carovana. Ragazzi speciali che, assieme gli studenti delle scuole medie, ai genitori e a numerosi cittadini ha realizzato dei murales sui muretti.

Le opere sono state inaugurate martedì dagli stessi ragazzi assieme al maestro di pittura Giorgio Polo (coordinatore del progetto) e al sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni.

«Questi ragazzi – ha sottolineato il primo cittadino - rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio. La cooperativa Villaggio Carovana, a sua volta, è capace di sostenerli, valorizzarne le capacità e farli sentire protagonisti in ogni occasione. Una splendia realtà». Presenti, assieme al sindaco, la vice sindaca Chantal Magro e l’assessora al Turismo Simona Demurtas. Dopo il taglio del nastro la serata è proseguita con una piccola festa e un rinfresco.

Il progetto, denominato “Spiccare il volo”, è partito nel 2023: ogni anno grazie ai ragazzi speciali (e a tanti volontari) un muro di Castiadas viene trasformato in un racconto condiviso fatto di relazioni, sogni e appartenenza. “Nei prossimi giorni – ha concluso il sindaco Eugenio Murgioni - verrà presentato un nuovo progetto che continuerà questo percorso di crescita e partecipazione”.

© Riproduzione riservata