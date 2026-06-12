Castiadas è un Comune più vivo che mai. Anche con il “fiocco”. È questo il premio che ha ricevuto il sindaco Eugenio Murgioni a Roma, nel corso della prima edizione del premio “Comune Vivo”, promosso dalla Fondazione con il Sud in collaborazione con Anci.

Un riconoscimento che nasce con l’obiettivo di valorizzare i Comuni italiani che, attraverso politiche innovative, servizi efficaci e progettualità condivise, stanno contribuendo a contrastare lo spopolamento e a favorire la rigenerazione demografica, sociale ed economica delle proprie comunità.

Tra i Comuni premiati figurano Portomaggiore, in provincia di Ferrara, per il Nord Italia; Collevecchio, in provincia di Rieti, per il Centro; Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, per il Sud; e Castiadas, cui è stata conferita l’esclusiva menzione speciale “Comune Vivo con il Fiocco”.

«Un riconoscimento che distingue il nostro Comune – ha detto il sindaco Murgioni – quale esempio virtuoso nelle politiche a sostegno delle famiglie, della natalità e della qualità della vita».

Il primo cittadino, particolarmente orgoglioso, chiarisce che il premio appartiene all’intera comunità: «Appartiene alle famiglie che hanno scelto di vivere e crescere qui i propri figli, alle associazioni che animano la vita sociale e culturale del territorio, alle imprese che contribuiscono allo sviluppo economico locale, agli operatori del volontariato, alle istituzioni scolastiche e a tutti coloro che contribuiscono a rendere Castiadas una comunità viva, dinamica e accogliente».

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