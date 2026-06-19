Sono stati installati e resi operativi i defibrillatori nei sette punti individuati del territorio comunale di Castiadas: Olia Speciosa, Camisa, Annunziata, La Centrale, San Pietro, Marina di San Pietro e cimitero comunale.

«Con questo intervento – ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - Castiadas diventa un Comune cardioprotetto. Abbiamo fatto una scelta a favore della sicurezza, della prevenzione e della tutela della vita».

I dispositivi installati sono defibrillatori di ultima generazione, dotati di monitoraggio remoto tramite rete 4G, costantemente controllati per garantirne la piena efficienza. Sono in grado di erogare fino a 360 Joule, la massima energia disponibile per un defibrillatore ad accesso pubblico, caratteristica che consente di intervenire efficacemente anche nelle situazioni più complesse e su tutte le impedenze toraciche.

«In programma – ha aggiunto il primo cittadino – c’è anche un importante percorso di formazione rivolto alla comunità. Un ringraziamento particolare agli uffici comunali, a Simona Buono, in rappresentanza di Distribuzione Defibrillatori e a TiFormo – IRComunità per la professionalità e l’impegno dimostrati».

I primi corsi Blsd destinati al personale comunale, alla polizia locale e alla protezione civile sono già stati avviati. Ne seguiranno altri aperti alle attività del territorio, alle scuole e ai cittadini interessati.

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