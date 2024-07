Trenta telecamere saranno piazzate nel territorio dal Comune di Castiadas per renderlo più sicuro. Dobrebbero trovare collocazione a Marina di San Pietro. al parco comunale, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo (quattro telecamere), nella ex colonia penale, in Piazza Santa Lucia, al campo sportivo, ingresso Olia Speciosa, nel cimitero e al teatro Sa Mandria.

«Le nuove telecamere - dice il sindaco Murgioni- saranno operative 24 ore su 24, con la capacità di leggere le targhe dei veicoli, per garantire il rispetto delle norme di circolazione e verificare la conformità assicurativa e di revisione dei mezzi».

