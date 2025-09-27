Il Caseificio Garau di Mandas apre gratuitamente le sue porte, permettendo ai visitatori di conoscere le diverse fasi di produzione dei pluripremiati formaggi con lo storico marchio della Trexenta. L’azienda aderisce a Caseifici Aperti 2025: oggi, sabato 27 settembre, e domani, domenica 28 settembre, i casari apriranno le porte delle loro aziende a famiglie, curiosi e appassionati, offrendo l’occasione di assistere alle fasi di lavorazione del latte, seguire il percorso della cagliata fino alla stagionatura.

«I visitatori potranno sfruttare l’occasione di conoscere il caseificio più antico della Sardegna, operante dal 1880, e potranno inoltre trascorrere l’intero week-end a Mandas pernottando nei nostri agriturismo», dice il sindaco Umberto Oppus. Nei giorni scorsi l’azienda gestita dai fratelli Mimmo e Marina Garau ha conquistato cinque medaglie al Mondial Du Fromage et des Produits Laitiers, concorso tenuto in Francia considerato tra i più prestigiosi a livello internazionale. Hanno partecipato oltre 2000 formaggi provenienti da tutto il mondo, l’Italia è stata premiata con 56 medaglie e la Sardegna ne ha ottenute cinque: di queste quattro sono state vinte dal Caseificio Garau di Mandas.

«Quest’anno è la prima volta che partecipiamo al Mondial du Fromage e vincere in terra Francese è una grandissima soddisfazione e se allo stesso concorso partecipano tutte le nazioni del mondo la gratificazione è esponenziale», è stato il commento di Marina Garau.

