Dopo la pausa estiva sono ripresi a Baccu Mandara sul litorale di Maracalagonis i lavori di recupero e di riqualificazione naturalistica e paesaggistica della spiaggia. Il putto nell'ambito del progetto "Litus", che prevede la sistemazione della viabilità esistente per l’accesso al fronte spiaggia, con creazione di camminamenti sull’arenile e opere di perimetrazione a tutela della zona dunale, con con barriere realizzate in legno.

Con lo stesso intervento, è prevista anche la predisposizione di infrastrutture per i servizi da spiaggia (piccoli chioschi su basamento in calcestruzzo), la messa in sicurezza, come previsto dal piano di protezione civile per l’evacuazione sia della zona adiacente al Country Club che alla spiaggia di Baccu Mandara.

Programmato anche il parcheggio per diverse centinaia di posti auto e la posa in opera di recinzioni, steccati e dissuasori. I lavori dovrebbero essere ultimati prima dell’avvio della nuova stagione turistica.

