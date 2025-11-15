Verrà celebrata domani alle 18 nella chiesa di Santa Barbara a Sinnai la Festa del Ringraziamento. Si rinnova così il ringraziamento degli agricoltori e dei pastori per i raccolti della terra durate il 2025. Durante la celebrazione della Messa è prevista anche la donazione da parte dei coltivatori diretti degli stessi prodotti della terra che saranno portati direttamente all'altare. Il tutto in un clima di festa e di fede, con la messa solenne che verrà celebrata anche in ricordo dei coltivatori e dei pastori che non ci sono più. Una annata questa segnata da lunghi periodi di siccità. Sinnai attende l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di irrigazione che dovrebbe assicurare l'acqua su 800 ettari di terreno. Il contributo di tre milioni per la realizzazione del primo lotto dell'opera è stato concesso dalla Regione. Il prtogetto lo sta studiando il Consorzio di bonifica.

