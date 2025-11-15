La provinciale 15 nel tratto fra Selargius e Settimo è diventata ormai un imbuto, con migliaia di auto che vi transitano giorno e notte. Il problema è la sezione della carreggiata, impossibile da allargare. Una situazione vecchia di decenni, con una strada troppo stretta per supportare il traffico asfissiante di oggi.

Per il sindaco di Selargius, Gigi Concu, come è noto, «la soluzione è legata a tutto il contesto della 554. Possibile creare un senso unico fra via del Lavoro e la parallela via Torricelli, con il traffico in direzione Settimo lungo via del Lavoro e in direzione della 554 lungo via Torricelli, che dovrebbe essere collegata alla 554 con uno svincolo a rotatoria».

Da qualche mese l’assessore alla viabilità del Comune di Sinnai, Cristiano Spina, propone una sua soluzione, che non esclude quella avanzata dal sindaco di Selargius. Spina propone la sistemazione, la messa in sicurezza e l’asfalto della strada sterrata che si sviluppa dal curvone vicino alla pineta di Sinnai e arriva alla statale 387. Da qui si può raggiungere la 554 evitando tutti i semafori.

In questo modo gli automobilisti di Sinnai non avrebbero più interesse a percorrere la provinciale 15, liberandola da una grossa percentuale di auto.

