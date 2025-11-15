Al via lunedì 17 novembre i lavori di bitumazione nella strada di Sant’Angelo, alla periferia sud di Villaputzu. Sino al termine dei lavori è prevista la circolazione a senso unico alternato per garantire l’accesso alle attività presenti e – nel tratto direttamente interessato dall’esecuzione dei lavori - il divieto di transito temporaneo a tutte le categorie di veicoli.

«Proseguono – sottolinea il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade e della viabilità comunale. I lavori di bitumazione nella strada di Sant’Angelo erano attesi da tempo». In base all’ordinanza i lavori dovrebbero andare avanti per circa due settimane (sino al 30 novembre).

