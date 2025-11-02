Capoterra, ubriachi al bar minacciano clienti e personale: spunta anche un coltelloI due hanno dato in escandescenze quando è stata interrotta la somministrazione di alcolici
Momenti di tensione giovedì in un bar del quartiere Residenza del Sole a Capoterra. Due uomini, in evidente stato di ebbrezza, hanno minacciato personale e clienti dopo che era stata interrotta la somministrazione di alcol. Tornati con una bottiglia dall’esterno, hanno dato in escandescenze, costringendo i titolari a chiamare la Polizia municipale.
Gli agenti hanno sequestrato un coltello a uno dei due, ma non hanno potuto allontanarli con la forza. Per sicurezza, il locale ha chiuso in anticipo. I gestori sporgeranno denuncia, e la Municipale invierà un’informativa alla Procura. L’episodio ha allarmato la comunità, solitamente tranquilla.