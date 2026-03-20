Nuovo passo nella pianificazione del territorio a Capoterra con l'adozione di “Corte Caria” e la riadozione per “Parco di Baccu Tinghinu”. Dopo il via libera ai due piani di lottizzazione a destinazione residenziale, la parola ora passa ai cittadini e ai portatori d’interessi, che avranno tempo sino al 27 aprile per presentare le proprie osservazioni.

Il piano “Corte Caria”, si svilupperà nella zona di Mitza Caria, in particolare tra via Emanuela Loi e l’angolo con la strada Mitza Caria, e prevede la realizzazione di nuove volumetrie residenziali. Il piano di lottizzazione “Parco di Baccu Tinghinu” si estenderà invece nell’area che si colloca tra il prolungamento di via Cagliari e via Cavour.

Il provvedimento include anche una variante sostanziale al piano di lottizzazione convenzionato denominato “Area Urbana e più”, già oggetto di precedenti interventi pianificatori. Le osservazioni dovranno essere indirizzate all’Ufficio protocollo del Comune: si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di approvazione definitiva dei due piani, che definiranno l’assetto futuro di due aree strategiche del territorio comunale, con possibili ricadute sullo sviluppo residenziale e urbanistico di Capoterra.

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