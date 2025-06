È affiorata sull’asfalto della Strada statale 195 due mesi fa, e da allora – nonostante le ripetute segnalazioni – la perdita idrica che allaga lo svincolo per Su Spantu 2, è rimasta lì senza che nessuno intervenisse. L’unica cosa fatta durante tutto questo tempo è stata mettere dei cartelli di pericolo per segnalare l’acquitrino, ma l’acqua c’era e c’è ancora.

Giannella Oro, residente della zona, chiede che venga scritta la parola fine su questo spreco d’acqua: «In tempi in cui le risorse idriche scarseggiano è inaccettabile vedere quella perdita, sono passati due mesi ma nulla è cambiato, spero qualcuno intervenga e ripari una volta per tutto il guasto di quella condotta».

La linea, in realtà, non sarebbe d’acqua potabile, ma conduce l’acqua grezza, quindi adatta all’uso industriale, dal Tecnocasic e alla Saras. A fare chiarezza sulla situazione è il sindaco, Beniamino Garau: «Stavolta Abbanoa non c’entra nulla, tra l’altro i tecnici dell’ente gestore del servizio idrico erano pure intervenuti per toccare con mano il problema, quella condotta porta l’acqua a uso industriale alla raffineria di Sarroch. Per riparare quella perdita non si può interrompere il flusso, ecco perché sono in atto degli interventi per creare un bypass che consenta di chiudere quella falla e, allo stesso tempo, di continuare a garantire alla Saras l’acqua industriale».

