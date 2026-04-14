Una giornata per celebrare i 97 bambini nati lo scorso anno: con una cerimonia che si è tenuta nella Sala consiliare del Municipio, l’amministrazione comunale ha voluto incontrare genitori e bimbi nati nel 2025. La giornata in cui ogni anno vengono accolti in Comune i nuovi nati, è stata istituita grazie a una proposta della presidente della Commissione alle Politiche sociali Silvia Cabras: “Si tratta di un momento dal grande valore simbolico per la nostra comunità, ogni nuovo nato rappresenta futuro, speranza e responsabilità. Continuiamo a lavorare ogni giorno per costruire una Capoterra sempre più attenta alle famiglie e alle nuove generazioni”.

Per il sindaco, Beniamino Garau, l’incontro con i nuovi nati è un momento di festa: “Accogliere i bambini che entrano a far parte della nostra comunità è sempre una grande gioia, visto che a loro è legato il futuro della nostra città”.

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