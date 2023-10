Nuovi appuntamenti con la disinfestazione da blatte e la derattizzazione nel territorio di Capoterra. Il Servizio anti-insetti della Città metropolitana ha programmato a partire dalla prossima settimana una serie di interventi per eliminare la presenza di blatte che, complici le alte temperature, continuano a proliferare.

Martedì 17 ottobre il personale della ditta incaricata interverrà, dalle 8.30 alle 11.30, nella vie Bari, Torino, Del popolo, Lucca, Chiesa e Roma: le operazioni verranno condotte in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione fognaria. Il giorno seguente la disinfestazione verrà condotta, dalle 8.30 alle 10.30, in via Cavour.

Il 26 ottobre, a partire dalle 8.30, verrà invece portato avanti un intervento di derattizzazione nel cortile della scuola secondaria di primo grado di via Amendola. A seguire, il personale incaricato interverrà per risolvere il problema dei topi anche nel cortile della scuola primaria e dell’infanzia di via Caprera.

