Il Comune getta le basi per la stesura del prossimo Piano urbanistico comunale: nell’Aula consiliare del Municipio, portatori d’interesse, tecnici e cittadini si sono incontrati per conoscere meglio le norme tecniche di attuazione.

Per il sindaco, Beniamino Garau, ascoltare i cittadini è la strada migliore per costruire un Puc in grado di migliorare Capoterra e creare sviluppo: «Crediamo che la partecipazione della collettività nelle scelte dell’amministrazione pubblica sia fondamentale per una politica aperta, condivisa e partecipata; proprio per questo – in previsione della stesura del prossimo Puc – abbiamo deciso di riunire intorno a un tavolo cittadini e portatori di interessi. Durante l’incontro è stato possibile conoscere meglio le nuove norme di attuazione, fondamentali per la creazione di uno strumento urbanistico: il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada, confrontandoci con i cittadini per progettare assieme una Capoterra migliore per le future generazioni».

