Il Comune di Maracalagonis ha indetto una manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di capitano della Compagnia barracellare. Diversi i requisiti richiesti per accedere al comando di una struttura che ha il compito di dare sicurezza nel territorio comunale, di operare anche per la difesa dell’ambiente contro in modo particolare le discariche abusive che fanno capolino pure in questo territorio vastissimo che si estende sino al litorale.

Può presentare domanda chi ha compiuto 25 anni di età ed è in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Il candidato deve inoltre aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni oppure aver prestato servizio, come sottufficiale o ufficiale, nella Polizia, nella Guardia di Finanza, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo forestale di vigilanza ambientale o nella Polizia locale.

