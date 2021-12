Un problema di approvvigionamento di acqua grezza al potabilizzatore di Simbirizzi ha provocato un ritardo nelle operazioni di riavvio dell’impianto che ieri ha subito un intervento di manutenzione. Questo ha causato cali di pressione, per l’abbassamento dei livelli nei serbatoi, a Cagliari, Quartu, Quartucciu, Maracalagonis, Settimo San Pietro e Villasimius.

In particolare nel capoluogo si registrano disservizi nelle zone alte servite dal serbatoio di San Vincenzo. Le criticità sono in via di risoluzione da parte dei tecnici di Abbanoa. In corso anche le manovre in rete per migliorare la distribuzione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata