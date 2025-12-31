Muravera paese più sicuro grazie ad un monitoraggio capillare in caso di maltempo e forti piogge. Nei prossimi giorni saranno infatti installati dei sensori e dei sistemi di allarme “che consentano in occasione degli eventi meteo avversi di disporre in tempo reale dei dati necessari alla valutazione dell’evoluzione dei fenomeni in atto ed avvisare in maniera tempestiva la popolazione”.

Il progetto, finanziato dalla Regione (il nome è “Proterina4Future”), prevede l’installazione di due sistemi di allarme: uno di fronte al campo sportivo comunale (ingresso sud del paese) e un altro nella via Bacu Arrodas.

Saranno poi posizionati due sensori per il monitoraggio delle acque, uno lungo il canale delle acque alte (incrocio tra viale dei Platani e via Sarrabus) e un secondo presso l’ex area mercatale (al confine con l’ecocentro comunale, sempre in prossimità di via dei Platani). L’obiettivo del progetto regionale è anche quello “di ampliare – viene riportato nella delibera approvata dalla Giunta comunale di Muravera - la capacità di fronteggiare eventi improvvisi e rapidi quali le eventuali alluvioni lampo (flash foods)”.

Diversi gli interventi effettuati negli ultimi anni per mitigare i rischi. L’ultima alluvione – quella del 2018 – ha fatto registrare diversi danni in particolare nella località di Costa Rei.

