Un regalo e una coccola a tutti i nati nel 2025. È l’iniziativa “Coccole di benvenuto” che da ormai quattro anni caratterizza gli ultimi giorni dell’anno a San Vito.

Una iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e in particolare dalla consigliera Eleonora Zummo.

«Un’occasione – ha sottolineato l’amministrazione in una nota - per permettere ai neo genitori di incontrarsi, trovarsi e ritrovarsi nella loro nuova veste genitoriale e potersi confrontare ma soprattutto conoscersi per creare rete».

Quindici i nuovi nati che hanno ricevuto un piccolo omaggio: Andrea, Leonardo, Bianca, Elia, Vittoria, Pietro, Fabrizio, Riccardo, Anna, Leonardo, Luca Vito Antonio, Iana, Amalia, Francesco Elia e Matteo. «L'amministrazione comunale con tanto amore – ha sottolineato il sindaco Marco Antonio Siddi - porge il benvenuto ai nuovi concittadini e concittadine a augura loro tutta la gioia del mondo».

