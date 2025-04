«Ma di dove sei? Mi stai riprendendo? Comprati una macchina se non vuoi usare il pullman». Inizia così un video registrato da un passeggero a bordo della linea 1Q del Ctm, a Cagliari. Le parole sono quelle di un autista della compagnia di trasporti pubblici che, da quanto si apprende dal filmato, avrebbe usato il telefono mentre era alla guida. Una situazione evidentemente non gradita dal passeggero, che si è lamentato, scatenando la reazione dell’autista: il conducente ha fermato il bus e si è avvicinato al cliente con fare minaccioso. Il video è stato condiviso online dal deputato Francesco Emilio Borrelli e, in breve tempo, ha fatto il giro di chat e piattaforme social.

Quella che inizialmente sembrava una discussione accesa si è rapidamente trasformata in uno scontro diretto tra i due. «Quando io lavoro non uso il cellulare», afferma il passeggero, che – dopo le continue domande «di dove sei?» – ha risposto: «Sono di Napoli». Da lì, sono partite ulteriori offese. Il botta e risposta è avvenuto sotto gli occhi degli altri passeggeri che, inizialmente rimasti in silenzio, sono poi intervenuti quando la situazione ha rischiato di degenerare. «Non è normale», ha commentato una signora, con voce incredula ma ferma.

Sotto il post del deputato – che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti – è comparsa anche una lettera di scuse dell’autista. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, definendo l’accaduto «un errore che non mi rappresenta e di cui mi assumo ogni responsabilità». Sulla vicenda è intervenuta anche l’azienda di trasporti: «Desideriamo porgere le nostre più sincere scuse alla persona coinvolta, a tutti coloro che si sono sentiti offesi e all’intera comunità di viaggiatori che ogni giorno si affida ai nostri servizi. Il gesto, di cui siamo venuti a conoscenza attraverso i social network, è in totale contrasto con i valori di cortesia, rispetto e professionalità che ispirano da sempre l’operato di CTM, testimoniato quotidianamente da ciascuno dei nostri conducenti».

CTM ha definito l’accaduto «un episodio isolato, che non rappresenta in alcun modo l’impegno e la dedizione del nostro personale», e ha invitato i passeggeri a segnalare eventuali criticità attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

