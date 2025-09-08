l’incidente
08 settembre 2025 alle 07:37
Cagliari, schianto auto-scooter in viale Ciusa: un ferito in codice rossoAd avere la peggio é stato il conducente del ciclomotore, trasportato al Brotzu dal personale del 118
Grave incidente verso le 7 a Cagliari: un’auto e uno scooter si sono scontrati in viale Ciusa. Ad avere la peggio é stato il conducente del ciclomotore soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso.
In un primo momento il ferito era incosciente. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Locale.
