Grave incidente verso le 7 a Cagliari: un’auto e uno scooter si sono scontrati in viale Ciusa. Ad avere la peggio é stato il conducente del ciclomotore soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso.

In un primo momento il ferito era incosciente. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Locale.

