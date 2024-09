Incidente stradale questa mattina a Cagliari, in via Aldo Marongiu, vicino al cimitero di San Michele.

Coinvolti due veicoli che, per cause ancora da chiarire, si sono ribaltati sulla carreggiata, direzione via Cornalias.

Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto i Vigili del fuoco e forze dell’ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

