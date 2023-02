Viaggiava da Uta a Cagliari, diretto verso il deposito della stazione di piazza Matteotti, il pullman dell’Arst che l’altra sera poco dopo le 21, in viale Monastir, è uscito fuori strada finendo la sua corsa nel cortile di un’azienda privata dopo aver sfondato la recinzione.

Un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze per i cinque passeggeri presenti a bordo e per l’autista. A provocare la sbandata sarebbe stato un malore.

L’autista è stato visitato dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Santissima Trinità.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia locale che hanno non solo sentito il dipendente dell’Azienda dei trasporti ma anche messo in sicurezza l’area in attesa della rimozione del pullman.

