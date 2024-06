Tre concorsi prestigiosi e altrettante medaglie d'oro per i vini della Cantina di Quartu, con sede a Maracalagonis. L'oro è stato conquistato al "Grenaches du Monde" a Parigi dal Cannonau Helena della vendemmia 2023. Oro anche per Vermentino Arenas e Kalais al concorso internazionale di Cagliari.

E successo anche al concorso "Gorizia città del vino", concorso enologico internazionale. L'oro in questo caso è arrivato col Moscato 2021 e con i vermentini doc Sardegna 2023 Arenas e Kalais.

«Col Moscato Pascas – dice il presidente-abbiamo preso la gran maedagia d'oro, un premio di assoluto, massimo, prestigio».

Una cantina insomma, quella di Quartu, che punta tutto sulla qualità, con il 90% del vino che finisce in bottiglia e con una piccola quantità che viene venduto in cantina come sfuso. Nell'ultima vendemmia sono stati conferiti nella cantina circa 5mila quintali d'uva. I soci sono 40.

Il presidente dell'enopolio rilanciato negli ultimi anni, è Giuseppe Farci. Il vice presidente è Roberto Ibba, i consiglieri Francesca Masala, Raffaele Farci, Enzo Zuncheddu, Piero Sarritzu e Alfio Contini. L'enologo è Lucien Angei. «Si sta puntando tutto sulla qualità – dice Lucien Angei - abbiamo vini di gran qualità: i prestigiosi riconoscimenti degli ultimi mesi, ne sono la dimostrazione. La qualità nasce in vigna».

Quest'anno la Cantina di Quartu ha partecipato anche al Vinitaly. «Una presenza importante – dice il presidente Giuseppe Farci – perché il mercato si conquista solo col la qualità. A Parigi, Cagliari e Gorizia, negli ultimi due mesi abbiamo avuto riconoscimenti straordinari che premiano l'attività della cantina. L'obiettivo è quello di allargare il nostro mercato nei ristoranti, negli hotel e nei catering».

La Cantina di Quartu è nata nel 1926 e ha conosciuto straordinarie annate, con la raccolta anche di 180mila quintali di uve bianche, rosse, malvasie e moscato. Poi negli anni Ottanta la crisi, la chiusura dello stabilimento di Maracalagonis, con la sua riapertura nel 2005 e la chiusura della sede di Quartu anche per una scelta logistica. Adesso i nuovi fasti.

