È finita in manette una 44enne, residente nell’hinterland cagliaritano, ritenuta responsabile di truffa continuata in concorso commessa in Germania nel 2019. L’arresto, al termine di un’articolata attività di ricerca e indagine, è stato eseguito ieri sera dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari.

L’operazione è partita da una segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che ha attivato le procedure per l’esecuzione del provvedimento europeo. Dopo una serie di verifiche e appostamenti, i militari hanno individuato la donna e ne hanno monitorato i movimenti sino al momento dell’intervento.

La 44enne, sorpresa dal controllo, non ha opposto resistenza e si è mostrata collaborativa. Dopo le formalità di rito, è stata trasferita nel carcere di Uta.

