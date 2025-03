Chi passa abitualmente in viale Diaz dovrà armarsi – ancora – di pazienza: da giovedì 27 marzo e fino al prossimo 31 dicembre la viabilità nella zona subirà altre modifiche per i lavori della metropolitana leggera.

L’ordinanza del Comune prevede restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e limiti di velocità ridotti per tutta la durata dell’intervento.

Nel tratto tra via Della Stazione Vecchia e viale Bonaria resterà aperta solo una corsia per senso di marcia, larga 3,50 metri. Addio anche alla corsia riservata ai mezzi pubblici e attenzione ai nuovi divieti di sosta, validi 24 ore su 24 con rimozione forzata. Per chi transita, il limite di velocità sarà abbassato a 30 km/h.

Ci saranno anche cambi di direzione: chi va verso il Poetto non potrà più svoltare a sinistra su via Della Stazione Vecchia e all’incrocio con via Sonnino potrà solo proseguire dritto o girare a destra. In direzione piazza Amendola, invece, saranno consentite solo le svolte a sinistra e la marcia dritta, con semaforo a regolare il traffico.

Modifiche anche nelle strade vicine: in viale Bonaria, nel tratto tra via Sonnino e via Della Stazione Vecchia, sarà eliminata la corsia preferenziale per i bus, mentre in via Sonnino, nel tratto che porta a viale Diaz, il limite di velocità scenderà a 30 km/h.

Con il cantiere attivo fino a fine anno, i cagliaritani dovranno dunque riorganizzare i percorsi abituali ed essere pronti a qualche rallentamento, ma soprattutto tenere d’occhio la nuova segnaletica.

