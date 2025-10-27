Dodici ambulanze in coda, una lunga fila di mezzi che occupano l’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. È la scena che si ripete oggi davanti al principale presidio sanitario del capoluogo. Una delle ambulanze è ferma dalle 10 del mattino.

All’interno la situazione è impegnativa: si contano 15 pazienti in codice arancione, 8 in azzurro, 10 in verde e 3 in bianco. Al Santissima Trinità la pressione è più contenuta, con 2 codici arancioni, 8 azzurri, 5 verdi e 1 bianco. Al Policlinico di Monserrato non si registrano codici rossi, ma 2 arancioni, 10 azzurri e 3 verdi.

Un problema che – come detto – non è nuovo: gli equipaggi del 118 restano bloccati fino a quando i pazienti non vengono presi in carico, con inevitabili rallentamenti e difficoltà per il servizio di emergenza.

