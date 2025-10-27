Cagliari, caos fuori dal Pronto soccorso del Brotzu: 12 ambulanze in fila da oreSoccorritori bloccati finché i pazienti non vengono presi in carico, con conseguenti rallentamenti al servizio di emergenza
Dodici ambulanze in coda, una lunga fila di mezzi che occupano l’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. È la scena che si ripete oggi davanti al principale presidio sanitario del capoluogo. Una delle ambulanze è ferma dalle 10 del mattino.
All’interno la situazione è impegnativa: si contano 15 pazienti in codice arancione, 8 in azzurro, 10 in verde e 3 in bianco. Al Santissima Trinità la pressione è più contenuta, con 2 codici arancioni, 8 azzurri, 5 verdi e 1 bianco. Al Policlinico di Monserrato non si registrano codici rossi, ma 2 arancioni, 10 azzurri e 3 verdi.
Un problema che – come detto – non è nuovo: gli equipaggi del 118 restano bloccati fino a quando i pazienti non vengono presi in carico, con inevitabili rallentamenti e difficoltà per il servizio di emergenza.
(Unioneonline)