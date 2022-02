Trentadue tonnellate di fitosanitari, concimi e mangimi di vario genere destinati all’agricoltura sono stati sequestrati nel corso di un’operazione dei Carabinieri del NAS di Cagliari.

I militari hanno fatto scattare un blitz all’interno di una rivendita di prodotti per l’agricoltura della provincia e in un annesso deposito di circa 700 mq per lo stoccaggio dei bancali di mangime per animali da reddito e concimi di vario genere.

Nel corso del sopralluogo, i Nas hanno constato “le pessime condizioni strutturali ed igienico-sanitarie dell’intero stabile non idonee a garantire né la salubrità degli ambienti né la corretta conservazione dei prodotti presenti all’interno”.

Per questo è scattato il sequestro amministrativo (per un valore di circa 100mila euro) del deposito e di quanto presente al suo interno, per impedire che i prodotti finissero sul mercato.

Il titolare dell’azienda, destinatario delle previste sanzioni amministrative per le violazioni accertate, è stato segnalato alle autorità sanitarie per i provvedimenti del caso.

(Unioneonline/l.f.)

