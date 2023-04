È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso questo pomeriggio per cercare di salvare la vita a un motociclista caduto mentre affrontava un percorso fuoristrada accanto alla Statale 195.

L’incidente è avvenuto lungo il tratto successivo alle gallerie, in direzione Pula: un cinquantaquattrenne, in sella a un mezzo da enduro, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo: l’impatto col terreno è stato violento e gli ha procurato un brutto trauma toracico.

L’elicottero dell’Areus è partito da Cagliari ed è arrivato sul posto in pochi minuti: dopo le prime cure, il paziente è stato caricato a bordo per essere trasferito in codice rosso al Brotzu.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata