Anche il Comune di Burcei aderisce al Cammino Minerario di Santa Barbara del Sud Est Sardegna.

Sono 14 i Comuni che hanno detto "sì" al progetto, mirato a valorizzare anche sotto il profilo turistico una delle zone interne fra le più belle della Sardegna. Vi aderiscono i Comuni di Armungia, Villasalto, Ballao, San Vito, Muravera, Burcei, Sinnai, Barrali, Senorbì, San Basilio, Donori, Goni e Silius, oltre alla "Fondazione Cammino minerario", alla Curia e alla Regione Sardegna, che ha già stanziato 400mila euro per far partire il progetto attraverso gli antichi sentieri.

“Ancora una volta – dice il vice sindaco Marcello Malloru - Burcei lavora in sinergia con i Comuni limitrofi per creare i presupposti per un rilancio turistico del territorio, attraverso la valorizzazione delle nostre risorse naturalistiche e soprattutto, attraverso il potenziamento delle vie di comunicazione. È infatti in corso, oltre allo studio della sentieristica, anche l'iter per la definizione del progetto della nuova strada Burcei-Maracalagonis, i cui lavori sono stati già finanziati con 36 milioni di euro, oltre allo studio preliminare della riqualificazione della strada per Villasalto, per il quale è stato richiesto il finanziamento per la progettazione dell'opera al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, la cui prima parte sarà realizzata grazie ad un finanziamento che il Comune di Burcei ha ottenuto dalla Regione Sardegna”.

