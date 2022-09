Il comune di Burcei, dopo aver approvato i progetti di fattibilità tecnico economica redatti dal personale dell'ufficio tecnico, ha partecipato al bando del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, “Fondo per la progettazione degli Enti locali, richiedendo il finanziamento per la redazione di tre progetti definitivi riguardando le scuole. I fondi saranno utilizzati per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico di via Progresso e degli impianti dell'edificio scolastico di via Torino e per l' adeguamento sismico dell'edificio scolastico via Serpeddi.

“Con questi interventi – dice l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Marcello Malloru - continua l'impegno di questa amministrazione nella riqualificazione degli immobili comunali che ospitano i nostri ragazzi”.

"Siamo in attesa che venga ufficializzato anche il finanziamento PNRR di un progetto per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale. Ora – aggiunge il sindaco Simone Monni – puntiamo ad accorciare i tempi burocratici sino all'appalto dei lavori che sono particolarmente necessari”.

