Burcei, strada provinciale 21 dissestata: appello alla Città metropolitanaLa nota di un gruppo di cittadini che ha sottolineato lo stato di abbandono totale fra buche, frane, guardrail divelti e molto altro
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Il Comitato per la strada di Burcei ha inviato una nota a Omar Zaher, responsabile della sicurezza stradale della città metropolitana, e a Massimo Zedda, sindaco metropolitano, per sollecitare la sistemazione della provinciale 21, unica via di accesso al paese partendo dalle vecchia 125 all'altezza di Campuomu.
Un gruppo di cittadini, riuniti nel comitato ha scritto ricordando che «la SP 21 versa in uno stato di abbandono totale: guardrail divelti e arrugginiti, manto stradale dissestato con buche e frane, cunette ostruite, assenza di segnaletica orizzontale e di quella verticale, assenza di specchi per uscire in sicurezza dalle strade laterali».
A rendere il quadro ancora più preoccupante è la «frequente presenza di nebbia che riduce drasticamente la visibilità, soprattutto nelle ore serali e notturne: una infrastruttura che non garantisce neanche i requisiti minimi di sicurezza».