Nuova comunicazione dell'Ats sui casi di Covid a Burcei. A oggi i casi positivi sono sette. Nella segnalazione del 30 aprile erano due. Cinque casi in più. Sono risaliti? Oppure nella precedente comunicazione erano sfuggiti al conteggio dell'autorità sanitaria, a sua volta segnalata dal Comune? Secondo i dati di questa sera, sei dei pazienti sono in isolamento domiciliare. Una persona è invece ricoverata in ospedale.

Una situazione in ogni caso sotto controllo anche se dal Comune l'invito è sempre quello di rispettare le norme di sicurezza anti Covid consigliate dall'Ats, come l'uso della mascherina e il divieto di assembramento.

Antonio Serreli

