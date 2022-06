La sagra in onore di Santa Barbara a Burcei si conclude domani. Stasera il simulacro della Santa è tornato in processione dalla chiesetta campestre alla parrocchia accompagnata dal suono delle launeddas e da gruppi folk. Per domani sono previste nuove messe e, alle 10,30, una processione fra le vie del paese in festa.

Alle 15 sono in programma i giochi di animazione per bambini. Alle 17 premiazione dei tornei svoltisi nei giorni precedenti. Alle 20 accoglienza dei Comitati presso il salone parrocchiale. Alle 22 Festival dei Tributi: “Tale, quale show”, in Piazza.

La scorsa settimana la sagra è stata caratterizzata dai riti religiosi e da diverse manifestazioni civili. Un ritorno atteso dopo due anni di Covid, durante i quali si sono comunque svolti i riti religiosi e i Balconi in fiore che lo scorso anno hanno abbellito soprattutto le strade di passaggio della processione con la Santa.

La sagra anche quest’anno è stata organizzata da un Comitato di giovani e dalla parrocchia. Una festa caratterizzata dalla riapertura dopo alcuni anni della chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Montserrat.

