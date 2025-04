Rientra nei programmi del Comune. Il territorio comunale è ricco di insediamenti archeologici. Tra i siti più interessanti, figura sicuramente il Nuraghe “Sa domu ‘e S’Orcu che ora il Comune punta a valorizzazione per fare cultura e turismo. Proprio in questo contesto, la Giunta comunale ha approvato un primo intervento da 170mila da spendere proprio su questo sito: previsto l’acquisto dell’area circostante la struttura nuragica, ora di proprietà privata, il decespugliamento e la pulizia dell'area cicostante, la rimozione dei crolli del nuraghe e il posizionamento delle pietre su un'altra area.

E ancora la realizzazione del rilievo 3D per la fruizione digitale del nuraghe con l’allestimento in futuro di una mostra permanente. Previsti anche lo studio di prodotti editoriali per la divulgazione del patrimonio archeologico di Burcei e dello stesso nuraghe “Sa Domu ‘e S’Orcu” e la sorveglianza del sito. Si prevede anche la realizzazione di stradello di accesso. Lo scorso mese attorno al nuraghe si erano ritrovati amministratori comunali col sindaco Simone Monni, l'assessore alla cultura Jonata Mucelli e volontari che avevano ripulito l'area dai rifiuti abbandonati.

© Riproduzione riservata