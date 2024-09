Duecento firme raccolte a favore della Legge Pratobello oggi in poche ore a Burcei. Altre trecento persone hanno firmato presso gli uffici comunali nei giorni scorsi. Quando ancora manca tanto al 16 settembre, data di chiusura alle stesse firme, a dire no alla speculazione energetica a Burcei sono stati insomma già 500, quasi un quarto degli aventi diritto alla firma.

I prossimi appuntamenti in Piazza sono previsti per domenica mattina e per lunedì pomeriggio in occasione della festa in onore di Santa Maria. Soddisfatti i firmatari, soddisfatti il sindaco Simone Monni e il vice sindaco, assessore all'Ambiente, Ignazio Monni.

«Diciamo no alla speculazione energetica», hanno detto i due amministratori. «Siamo anche in strada per ribadire il nostro NO e quello dei cittadini di Burcei ad un progetto che crea solo devastazione, disagi, preoccupazione. E' necessario porre fine alla violenza nei confronti di una terra meravigliosa ed incontaminata e sostenere il popolo sardo, stanco di essere “colonizzato” per puri interessi economici. Invitiamo tutti a firmare. Domenica e lunedì - aggiungono sindaco e assessore - attendiamo ancora tanta gente. Ci sarà poi tempo sino al 16 settembre. La Sardegna, la nostra amata isola, non può difendersi da sola, c’è bisogno dell’aiuto e dell’impegno di tutti».

