Burcei, il paese chiede la messa in sicurezza della provinciale per CampuomuSi attende l’intervento della Città metropolitana per migliorare l’illuminazione e rimettere in sesto i guardrail
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Mentre si attende l’avvio dei lavori del secondo lotto di 800 metri della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis, in paese gli automobilisti aspettano anche l’intervento di sistemazione della strada provinciale che dalla periferia porta alla vecchia Orientale sarda, all’altezza di Campuomu. Un progetto atteso da anni dopo un primo intervento della ex Provincia del sud su un tratto di tre chilometri.
Ora si attende l’intervento della Città metropolitana, assicurato anche nell’ultima riunione del 29 gennaio scorso a Burcei alla presenza anche di Massimo Zedda e del dirigente dell’Ente, Paolo Mereu.
I problemi sono soprattutto di illuminazione visto che su diversi tratti del guardrail (a tratti completamente arrugginito) sono da anni scomparsi i cosiddetti “occhi di gatto”. E poi da sistemare anche l’asfalto dove non mancano le buche. Il sindaco Simone Monni ha più volte sollecitato l’intervento ricevendo precise rassicurazioni dai vertici della Città metropolitana. Sollecitazioni arrivate spesso anche dal “Comitato cittadino per la strada”. Ora si attende solo l’inizio dei lavori.