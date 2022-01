Scuole, municipio, biblioteca, bar chiusi per dieci giorni. Ma domani a Burcei riapre tutto.

I casi di positività si sono dimezzati col sindaco Simone Monni che ha deciso di non prorogare il lockdown in scadenza alla mezzanotte. Quattro finora i morti di Covid in paese. Il sindaco lo ha annunciato direttamente alla popolazione. “Sono stati dieci giorni difficili e non vi nascondo che, per l'amministrazione, quella di inserire delle forti restrizioni, per arginare l'aumento dei contagi, é stata una decisione ponderata, convinta ma assai sofferta. La mancanza di attualizzazione dei dati da parte delle autorità sanitarie sta mettendo in difficoltà numerosi Comuni della Sardegna e troppo spesso i sindaci si trovano costretti a sopperire alle mancanze di altri, con qualsiasi strumento possibile”.

"Lo stesso screening per il rientro a scuola in sicurezza, del 9 gennaio, – prosegue Monni – doveva essere totalmente organizzato dall'Ats ma alla fine siamo stati noi amministratori insieme ai preziosissimi volontari ad organizzare il tutto con pochissimi giorni di preavviso”.

Nella lettera ai cittadini, aggiunge il sindaco, “siamo partiti da una situazione in cui ufficialmente le positività registrate erano 8 ma, dopo il grande senso di responsabilità di alcuni compaesani che hanno comunicato, a noi direttamente, di essere positivi, siamo giunti a 60 contagi che ci hanno portato a pubblicare l'ordinanza di chiusura del 14 Gennaio scorso. Abbiamo continuato il tracciamento diretto al fine di garantire anche un servizio salubre ed efficiente della raccolta dei rifiuti speciali. Ad oggi siamo arrivati ad un tracciamento che indica 105 casi di positività presenti sul nostro territorio dal 12 Gennaio (data in cui é iniziata la comunicazione diretta tra i cittadini risultati positivi al virus e l'amministrazione) fino ad oggi. Di questi 105, sono 50 le persone che sono già guarite, e soltanto 5 sono stati i casi di positività a noi segnalati negli ultimi 5 giorni. Questo significa che attualmente abbiamo 55 casi di positività al virus, di cui la maggior parte, prossima alla guarigione”.

Monni conclude così: “Il fatto che i nuovi contagi siano pressoché nulli rispetto al numero riscontrato in precedenza dimostra il fatto che nonostante il nostro sia stato un provvedimento rigoroso e di certo non piacevole, ha portato i suoi frutti, in quanto questo precipitoso calo dei contagi ci permetterà di riaprire senza prorogare le chiusure iscritte nell'ordinanza. Le scuole d'ora in poi seguiranno l'iter ministeriale e ad eseguire il tracciamento saranno direttamente i rispettivi dirigenti scolastici in coordinazione con le autorità sanitarie competenti. Memori di questa terribile ondata che ci ha colpito nel profondo, causando anche alcune dolorose perdite, ci auguriamo che d'ora in avanti ci sia una sensibilità diversa rispetto alle vigenti normative anti-Covid 19. L'amministrazione, con tutti i propri limiti, resta sempre a disposizione, con tutta l'umiltà, la sensibilità e l'impegno di chi ha a cuore la salute dei burceresi e vuole soltanto il meglio per i propri cittadini”.

