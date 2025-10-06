Corsi gratuiti per adulti a Burcei con l’obiettivo di favorire l’istruzione e la crescita personale di tutti i cittadini. La proposta è dell'amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto CPIA 1 di Cagliari. Le iscrizioni sono possibili mercoledì sera dalle 16,30 alle 18 in Municipio. Chi frequenta può conseguire la Licenza Media e il biennio di scuole superiori anche in un solo anno. Possibili pure corsi di italiano per stranieri, corsi di Inglese e di informatica.

È richiesto solo il pagamento di dieci euro per la copertura assicurativa e di trenta euro per i soli corsi di informatica e di Inglese. «Una iniziativa importante-ha detto l'assessora ai servizi sociali, Tilde Scalas: una occasione da non perdere e non solo per i giovani».

