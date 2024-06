Vanno eventi a Burcei i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, inziati la scorsa settimana. Per domani, giovedì, alle 22 è in programma una gara poetica logudorese. Non manca neppure l’attesa per un saggio di danza che si terrà venerdì alla stessa ora al Parco nel centro abitato.

Sabato, nella chiesa campestre dedicata alla Santa, alle 18 verrà celebrata una messa solenne, cantata dal coro Serpeddì di Sinnai. Seguirà la processione dalla chiesetta, al paese e sino alla parrocchia. Durante il percorso, la stessa processione, accompagnata dai suonatori di launeddas di Burcei, da gruppi folk e cavalieri, si fermerà all’altezza dell’abitazione di Emilio Saddi, presidente del Comitato dei festeggiamenti. Una tradizione che si ripete da sempre. Alle 22, spettacolo musicale con “Pino e gli Anticorpi”.

Domenica, la conclusione della Festa con messe, la processione dell’”Ottava”, la cerimonia di cambio della bandiera tra l’attuale presidente del Comitato Emilio Saddi e quello del prossimo anno, Raimondo Pisu. Per la stessa serata, sono in programma “Is giogus po arriri”. Quella di Santa Barbara è una delle feste religiose più attese che affonda le sue radici nel tempo in un clima di grandissima fede come la Sagra di Santa Maria che si svolge a settembre. Santa Barbara si festeggia con grande partecipazione anche a Sinnai e a Villasalto.

